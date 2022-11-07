Иностранцы поразились ценам на продукты в России на фоне санкций | 360°

Общество 07 ноября 2022, 09:09 Иностранцы поразились ценам на продукты в России на фоне санкций Зарубежные пользователи YouTube удивились стоимости продуктов в России на фоне санкций РИА "Новости"

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Иностранных пользователей популярного видеохостинга YouTube удивила стоимость продуктов в России на фоне санкционных ограничений со стороны западных стран. Свое мнение они выразили в комментариях к видеоролику на канале Travelling with Russell.

Ведущий канала посетил один из супермаркетов в Москве, показав заполненные свежими продуктами прилавки, а также их стоимость. По его словам, некоторые товары иностранных брендов просто сменили название, а ряд западных продуктов без потери качества заместили местные производители.

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Польский пользователь под ником sylwek917 заметил, что Россия не ощущает санкций Запада в продуктовом сегменте, а больше всего страдают сами жители Европы.

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Подписчица Karen Brojakowski заявила, что проживает на Среднем Западе в США, в ее местности подобных магазинов никогда не было.

Также немецкий юзер под именем Elvira Siegel заявил, что в его стране никто не может позволить себе оплачивать счета, а россияне «словно и не заметили санкций».

Ранее в Эстонии призвали жителей меньше кушать на фоне резкого увеличения стоимости энергоресурсов. Эстонцам рекомендовали больше готовить дома самостоятельно, а не закупать уже готовые консервы и полуфабрикаты.