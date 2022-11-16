Общество 16 ноября 2022, 16:56 Иностранцы — победители конкурса «Лидеры России» получили гражданство России Кириенко вручил паспорта РФ иностранцам — победителям конкурса «Лидеры России»

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил паспорта победителям международного этапа конкурса «Лидеры России», который является частью проекта «Россия — страна возможностей». Кадрами с мероприятия поделились «Известия».

Награждение провели в Екатерининском зале Кремля.

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На церемонии паспорта вручили 14 представителям других государств. Среди них — жители Белоруссии, Армении, Израиля, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

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Сам Кириенко выступил с речью и поздравил лауреатов с новым документом.

«Я очень рад вручить по поручению президента паспорта людям, которые волею судьбы проживали не на территории России», — сказал он.

Также в ближайшее время российскими гражданами станут еще семь участников конкурса. Их текущая государственная принадлежность не уточняется.

Всего в соревновании участвовали представители 150 стран мира. До финала дошло 70 конкурсантов.