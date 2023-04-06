Общество 06 апреля 2023, 07:46 Иностранцы курируют ВСУ на Запорожском направлении — Рогов Член ВГА Рогов: координацию ВСУ на Запорожском направлении осуществляют иностранцы Unsplash

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Координацию украинских войск на Запорожском направлении осуществляют иностранные инструкторы. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам чиновника, иностранные военные координируют действия подразделений украинских войск. Они также контролируют скорость выполнения приказов. При этом военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны им беспрекословно подчиняться.

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Ранее Рогов сообщил о большом скоплении техники и живой силы ВСУ для наступления Запорожской области. Он добавил, что в регионе также была уничтожена база иностранных наемников. Потери противника составили несколько десятков человек.