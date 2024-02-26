Общество 26 февраля 2024, 14:44 Иностранцы из 158 государств встали на миграционный учет в Нижегородской области в 2023 году

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Иностранные граждане из 158 государств уведомили компетентные органы о своем прибытии в Нижегородскую область в 2023 году. Об этом сообщило «Время Н».

Более 75% прибывших являются трудовыми мигрантами. В прошлом году в регионе провели свыше девяти тысяч проверок по соблюдению миграционного законодательства РФ, в результате которых выявили семь тысяч правонарушений.

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Так, к ответственности привлекли 554 иностранца, еще более 50 трудовых мигрантов депортировали из страны.