Общество 15 мая 2023, 15:05 Иностранцы благодаря участию в СВО получат паспорт России в упрощенном порядке Президент Путин подписал указ об упрощенном порядке гражданства для иностранцев на СВО РИА «Новости»

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Военнослужащие по контракту смогут вступать в гражданство России в упрощенном порядке. Указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства поручил внести изменения в указ от 30 сентября 2022 года о приеме в гражданство в упрощенном порядке для тех, кто заступил на военную службу. Воспользоваться таким правом смогут иностранцы, которые заключили контракты на год во время проведения спецоперации.

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Владимир Путин возглавит на этой неделе заседание Совета по межнациональным отношениям. Он внес изменения в Концепцию государственной миграционной политики страны и поручил сократить отток населения в другие страны, запустив для этого дополнительные социальные, финансовые и другие механизмы.

Госдума приняла закон об упрощенном порядке получения паспорта для иностранцев, которые поступили на службу в Вооруженные силы России в период СВО, и сокращении срока первого контракта с пяти до одного года. Им разрешили вступать в гражданство, минуя оформление вида на жительство.