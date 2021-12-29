Иностранцев в России обязали проходить дактилоскопию и сдавать тесты на ВИЧ и наркотики

Иностранные граждане, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, отныне обязаны фотографироваться и проходить дактилоскопическую экспертизу. Сделать это они должны в течение 90 дней с момент въезда, за исключением трудовых мигрантов: им необходимо пройти процедуру в течение 30 дней или при получении документов на работу.

Также иностранцы теперь будут проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Справки кажутся действительны в течение года, по истечении срока тесты следует повторить. Изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря, сообщили РИА «Новости».

«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ», — уточнили в документе.

Для иностранных граждан, приехавших в РФ на работу, дактилоскопию и фотографирование следует пройти в течение 30 дней с момента въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу.

Приезжие должны лично обратиться в территориальные органы МВД. При этом процедура является разовой и повторять ее не нужно. После прохождения дактилоскопии граждане получат документ, в том числе — в виде карты с электронным носителем информации для хранения биометрических данных и с указанием персональных данных владельца.

Также прибывшие на срок более 90 дней иностранцы и трудовые мигранты должны пройти тесты на наркотики и на представляющие опасность для окружающих инфекционные заболевания. При этом тесты на ВИЧ они должны сдать в медицинских организациях на территории РФ. Выданный документ будет действителен в течение года. Затем сдавать тесты придется повторно — в течение 30 дней после окончания срока действия документа.