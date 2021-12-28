Иностранцев с 1 января могут выдворить из России за незаконную работу

Иностранцев с 1 января могут выдворить из России, если они будут работать незаконно. Об этом заявили в МВД.

Кроме того, санкции наложат не только на самих работников-иностранцев, но и их работодателей. На предпринимателей за незаконное привлечение к работе возложат штраф на сумму до 800 тысяч рублей на одного человека. Самих иностранцев, помимо выдворения, могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

«С 1 января <…> к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве напомнили, что 31 декабря станет последним днем действия временных мер, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус, чтобы законно работать без выезда из страны. Ранее такие меры установил президент России Владимир Путин.