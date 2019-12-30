Иностранцев предложили пускать в Россию на Новый год по специальным визам
Соответствующее предложение направил в адрес министра экономического развития РФ Максима Орешкина депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщил сайт RT со ссылкой на документ. В нем описаны предложения по развитию внутреннего и выездного туризма в стране.
По мнению депутата, новогодние праздники в России среди иностранцев считаются чуть ли не экзотикой, а интерес к ним каждый год возрастает.
«Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны», — сказал Зубарев.
Возможность он предложил рассмотреть совместно с российским МИД. Одним из вариантов, уточнил депутат, стала бы выдача экспресс-визы сроком на семь дней.
Несколькими днями ранее в АТОР напомнили, что с 2021 года на территории России начнут действовать электронные визы.