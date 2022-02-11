Иностранцам запретят работать в ряде сфер в Калужской области

Калужская область ввела запрет на работу иностранцев в области пассажирских перевозок, торговли, общепита и в кадровых агентствах. Такое заявление сделал губернатор региона Владислав Шапша.

«Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор 11 февраля посетил внепланово многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Там он пообщался с иностранцем, не владеющим русским языком, но имеющим сертификат о его знании.

Шапша сказал, что все документы от мигрантов, которые на самом деле не знают русского, но предоставляют ненастоящие сертификаты, миграционный центр с сегодняшнего дня будет направлять в органы внутренних дел для проверки.

Также он заявил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут за рубежом. По его словам, такая мера заблокирует возможность для уроженцев Средней Азии получать гражданство в упрощенном порядке.