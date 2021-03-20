Иностранцам запретили становиться владельцами земли в Крыму

Начиная с 20 марта иностранцы и лица без гражданства не могут становиться владельцами земли в большинстве районов Крыма. Соответствующий указ президента России Владимира Путина уже вступил в силу.

Документ, включающий большинство районов полуострова в список пограничных территорий, был подписан весной 2020 года. Иностранцы и лица без гражданства не могут владеть землей на таких территориях. Закон вступил в силу 20 марта.

Под ограничения попали 19 из 25 муниципальных образований Крыма, сообщил РБК. Речь идет о Евпатории, Керчи, Ялте и других районах. При этом в перечне нет Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

По информации крымских властей, в апреле 2020 года иностранным владельцам принадлежало более 11,5 тысяч участков на полуострове. Собственниками большинства земель, подпадающих под действие указа, были украинцы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы частные инвестиции должны превысить в Крыму один триллион рублей. По его словам, только кардинальный рост вложений может говорить об успехе действий правительства.