Иностранцам предложили запретить привлекать суррогатных матерей из России

По словам члена Общественной палаты Павла Пожигайло, для россиян возможность рождения ребенка с помощью суррогатной матери останется.

«Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства — гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений», — считает он.

После того как Общественная палата примет резолюцию по суррогатному материнству, пройдут слушания в Госдуме. Затем законопроект о регулировании этой сферы направят президенту, премьер-министру и руководству силового блока.

Внимание к вопросу привлекла смерть младенца в подмосковном Одинцове в январе 2020 года. Мальчик, рожденный от суррогатной матери в декабре 2019 года, умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В квартире находились еще три ребенка, родившихся от иностранных пар. Все они ждали оформления необходимых документов, чтобы выехать к биологическим родителям.