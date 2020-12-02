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    02 декабря 2020, 03:36

    Иностранцам предложили запретить привлекать суррогатных матерей из России

    Кирилл Фролов

    В Общественной палате предложили запретить рекламу услуг суррогатного материнства и участие в программе иностранцев. В Госдуме планируют рассмотреть предложение «в контексте национальной безопасности», заявил «Известиям» депутат Николай Земцов.
    Иностранцам предложили запретить привлекать суррогатных матерей из России

    По словам члена Общественной палаты Павла Пожигайло, для россиян возможность рождения ребенка с помощью суррогатной матери останется.

    «Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства — гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений», — считает он.

    После того как Общественная палата примет резолюцию по суррогатному материнству, пройдут слушания в Госдуме. Затем законопроект о регулировании этой сферы направят президенту, премьер-министру и руководству силового блока.

    Внимание к вопросу привлекла смерть младенца в подмосковном Одинцове в январе 2020 года. Мальчик, рожденный от суррогатной матери в декабре 2019 года, умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В квартире находились еще три ребенка, родившихся от иностранных пар. Все они ждали оформления необходимых документов, чтобы выехать к биологическим родителям.