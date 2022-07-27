Иностранцам предложили запретить покупать землю в России

Гражданам иностранных государств и компаниям могут запретить приобретать земельные участки в России. Законопроект внесен на рассмотрение правительства, пишут «Известия».

Данная инициатива считается достойным ответом на антироссийские санкции со стороны Запада. В Госдуме поддержали предложение, подчеркнув необходимость его проработки. Кабинет министров направил документ авторам для внесения правок.

Речь идет об изменении статьи 15 Земельного кодекса России. Правительству предлагается ограничить оборот земли, которая находится в собственности у представителей недружественных государств.

В Госдуму 27 июля также планируется внести законопроект, регулирующий списание долгов с россиян. Это касается граждан, которые задолжали не более 100 тысяч рублей.