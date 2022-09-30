Иностранцам-контрактникам упростили получение гражданства России | 360°

Общество 30 сентября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Иностранцам-контрактникам упростили получение гражданства России Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для иностранцев-контрактников РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые заключили контракты на военную службу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, для упрощенного получения гражданства желающие должны заключить контракт на срок не менее одного года. Еще одно условие — они должны как минимум полгода участвовать в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, других войск или воинских формирований.

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В документе уточняется, что речь идет и о тех, кто принимал участие в боях, но подлежит увольнению с воинской службы по состоянию здоровья из-за полученной травмы или контузии.

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С заявлением о получении гражданства в упрощенном порядке также могут обратиться супруги, дети и родители тех, кто попадает в эту категорию.

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