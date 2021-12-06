Иностранца осудят за попытку кражи авто на Урале

В Челябинске перед судом предстанет иностранец, который попытался похитить автомобиль такси. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина приехал в Россию летом этого года и арендовал иномарку Volkswagen Polo стоимостью более одного миллиона рублей. Он подрабатывал на этом авто таксистом и решил похитить машину. Мужчина попытался вывезти машину за границу с помощью автовоза, но был задержан. Он признал свою вину.