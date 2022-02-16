Иностранца осудили за попытку убийства во Владимирской области

Во Владимирской области перед судом предстал 38-летний иностранец, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина нелегально находился на территории России и работал на ферме. Пустив в ход дубинку и нож, он сильно избил другого работника фермы из-за того, что тот упрекал его за плохую работу. Убийство удалось предотвратить благодаря вмешательству мужчин, находившихся на тот момент рядом. Суд приговорил обвиняемого к шести годам в колонии строгого режима.