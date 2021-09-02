Иностранца осудили за попытку убийства во Владимире

Во Владимире перед судом предстал 22-летний иностранец, которого обвинили в попытке убийства. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в ноябре прошлого года. Подсудимый попросил своего знакомого отсрочить возврат долга, но тот отказал ему. Мужчина схватился за бутылку и стукнул оппонента по голове. Затем достал нож из кармана и несколько раз ударил им пострадавшего в грудь. Завязалась потасовка, в ходе которой раненному удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь. Соседи услышали крики и спугнули нападавшего.

Следующие пять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.