Иностранным онлайн-магазинам предрекли снижение цен. Россияне смогут сэкономить до 10%

Цена на товары из иностранных онлайн-магазинов могут снизиться до 10%. Это случится если в России заработают бондовые склады.

Как сообщает газета «Известия», пилотный проект должен запуститься 1 ноября в Татарстане. Бондовые склады подразумевают, что товар на них хранится без растаможивания до трех лет. Как только покупатель приобретает товар в интернет-магазине, растаможка проводится поштучно по облегченной процедуре, и в этот момент уплачиваются налоги и пошлины.

«Такие склады позволяют серьезно сокращать сроки доставки, плюс к этому продавец получает возможность легко вернуть свой товар обратно в страну вывоза без уплаты пошлин и сложной процедуры идентификации, — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По данным издания, бондовыми складами уже интересуются Aliexpress, Alibaba, Iherb, Ebay и Ozon. Однако пока регламента о работе таких складов еще нет, документ разрабатывается.