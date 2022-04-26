Некоторые иностранные компании приостановили свою деятельность в России по политическим соображениям. Властям нужно поставить их перед выбором — остаться или уйти. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Далее — прямая речь собеседника «360».

Все иностранные компании в России, особенно торговые, долго боролись за наши деньги, за наш рынок. Они вытеснили конкурентов, которые не хуже по качеству, в том числе и иностранных, и установили здесь свою систему. Теперь они по политическим соображениям ушли, но при этом говорят, что хотят вернуться. Вот это нам не подходит. Если уходят, то пусть уходят. Их место с удовольствием займут другие. Если хотят остаться, то пусть остаются.

А вот это подвесить в воздухе: «Будем платить зарплату, но не будем выпускать товары, которые нужны гражданам России». Вот это самая плохая история для рынка. В этот как раз и есть санкции — подвесить рынок. Никаких проблем нет производить мебель в России на тех же предприятиях ИКЕА после банкротства. Но когда нет ясности и определенности, инвестор не может прийти на их место, потому что он понимает, что он делает расчет, а те вернутся и он прогорит.

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Мы, как экономисты, должны поставить два условия: либо остаетесь, либо уходите. А вот это полуостаетесь, полууходите нас категорически не устраивает. Часть компаний, финские в том числе компании, передали свой бизнес российскому бизнесу. Обычно это менеджмент, который управляет компанией, директора, это как правило российский персонал.

Они формально ушли, а права управления по долговой схеме или какой-то еще, как бы формально собственность, это важное условие, передали другим юридическим и физическим лицам по каким-то договорам. Теперь эти компании управляются вот этим менеджментом. Речь идет именно о тех компаниях, которые демонстрируют политическую линию. Вот та же ИКЕА или «Макдоналдс» именно из-за политики подвесили ситуацию. Они зависимы от своих властей, поэтому подвесили ситуацию. Нас это категорически не устраивает.