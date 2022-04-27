Иностранным IT-специалистам предложили упростить получение ВНЖ в России

В России предложили упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов. Законопроект об этом разработали МВД и Минтруд.

Ведомства предлагают внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Инициативу рассмотрели 25 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, заявил источник РБК.

По данным собеседника издания, документ получил одобрение. Согласно законопроекту, для получения ВНЖ иностранным IT-специалистам, работающим в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, не потребуется разрешение на временное проживание (РВП).

Если сотрудник уволится и за 30 дней не устроится на новую работу в другой аккредитованной компании, ВНЖ аннулируют.

По действующему закону иностранцам для получения ВНЖ нужно год прожить в РФ на основании РВП. Исключение из этого правила действует для бывших граждан Советского Союза, детей граждан РФ, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, выпускников российских вузов и нескольких других категорий.

Для поддержки IT-отрасли ранее было принято решение увеличить объем грантов с 50 до 80% от стоимости проектов, также была упрощена процедура их получения. В этому году для IT-компаний приняли льготные налоговые ставки — 0% по налогу на прибыль и 7,6% по страховым взносам. Помимо этого, IT-специалисты могут воспользоваться отсрочкой от службы в армии, а в мае для них будет запущена программа льготной ипотеки под 5%.