Иностранным инвесторам могут дать вид на жительство в упрощенном порядке

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в РФ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к правительству.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что экономические критерии для приобретения иностранцами вида на жительства в России определят в правительстве после принятия законопроекта. Там также добавили, что члены семьи заявителя, в соответствии с нынешней редакцией документа, будут обладать аналогичными правами при получении ВНЖ.

Инициативу «золотых» паспортов готовы поддержать в нижней палате парламента, однако там предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

Сотрудники МВД России рассказали, жители каких стран чаще других получали гражданство РФ в прошлом году. Так, чаще всего устойчивую правовую связь с нашей страной устанавливали граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.