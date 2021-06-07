Иностранным дальнобойщикам, не оплатившим штрафы, запретили покидать Россию

Госдума приняла закон, согласно которому иностранные грузовики не смогут покинуть Россию при наличии неоплаченных штрафов. Водителям дадут возможность оплатить штрафы на границе, об этом сообщило РИА ФАН.

Закон был опубликован еще в конце прошлого года, но действовать он начинает только сейчас. Водителей иностранных грузовиков будут проверять на границе при выезде из России. Если у них есть неоплаченные штрафы, им дадут возможность оплатить их в течение досмотра. В противном случае выезд из России для них будет закрыт.