Иностранных туристов не ждут в Крыму в этом году

Иностранные туристы вряд ли приедут на отдых в Крым в этом году из-за пандемии. Сейчас важно наладить туристический поток на курорты полуострова из российских регионов. Все будет зависеть от эпидемической ситуации.

«В этом году мы не рассчитываем на приезд иностранных туристов, учитывая ситуацию с пандемией в мире. Крым все последние годы ориентировался и делал ставку на отечественных туристов», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Он добавил, что для полуострова туристы из-за границы всегда были важным политическим аспектом. Возвращаясь домой, они рассказывали правду, как на самом деле живут крымчане.

Однако в этом году ждать зарубежных гостей не стоит. Сейчас необходимо сосредоточиться на организации туристического потока из регионов России, однако все будет зависеть от ситуации с новым вирусом. Для этого необходимо проанализировать, из каких субъектов и как отдыхающие поедут в республику.

Ранее Роспотребнадзор прописал правила, которые должны действовать на курортах во время пандемии. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что они невыполнимы и мешают открытию сезона.