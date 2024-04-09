Общество 09 апреля 2024, 09:01 Иностранных блогеров предложили привлечь к рекламе российских товаров Путин предложил привлечь иностранных блогеров к рекламе российских товаров РИА «Новости»

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Члены кабмина и Агентства стратегических инициатив должны рассмотреть возможности привлечения к рекламе российских товаров иностранных блогеров. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

В поручении правительству предлагается рассмотреть возможность проведения «мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции» и ее продаж в онлайн-формате. В мероприятии могут быть задействовать ведущие зарубежные блогеры. Путин ждет доклад по этому вопросу до 1 октября 2024 года.

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Накануне в Москве состоялась первая национальная премия «Феникс», приуроченная к 30-летию Рунета. Ее лауреатами стали блогеры, представители СМИ, популярные артисты, которые популяризируют свой контент на отечественном видеохостинге RuTube.