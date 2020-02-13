Иностранные журналисты поделились впечатлениями от горнолыжных курортов Краснодарского края

По информации «Царьграда», иностранные журналисты восхитились местными красотами. Мириам Фимбри из Канады показала фотографии, сделанные в поездке. Ее потрясли горы и море в Сочи в пасмурную погоду.

Фредерик Уоллес порадовался удобной инфраструктуре на Роза Хуторе. «Условия великолепные, инфраструктура невероятная», — уточнил он.

Журналисты Бельгии и Швейцарии посоветовали всем посетить сочинские склоны. Они добавили, что в России сноубордистов больше, чем в Европе. Однако из-за недостаточного количества снега кататься было сложнее.

Другие участники встречи заметили, что на курорте мало англоговорящих людей. По их словам, даже в ресторанах трудно найти меню на английском языке. Журналисты запомнили, что «фиолетовый суп» — это борщ, и выделили красоту местных девушек.