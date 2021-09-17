Иностранные вакцины от гриппа не будут завозить в Россию в этом году

Иностранной вакциной от гриппа в этом году нельзя будет привиться в России. Производители не планируют поставлять препараты в РФ. Государственные и частные клиники используют отечественные вакцины. Об этом сообщил «Интерфакс».

В государственном реестре лекарственных средств Минздрава (ГРЛС) есть информация о регистрации в России только двух иностранных вакцин от гриппа — нидерландской «Инфлювак» и французской «Ваксигрип».

«Поставки трехвалентной вакцины от гриппа „Ваксигрип“ производства „Санофи Пастер С. А. Франция“ на территорию РФ с 2021 года прекращены», — заявил директор по корпоративным связям «Санофи» в евразийском регионе Юрий Мочалин.

По его словам, решение о прекращении поставок принято в связи c планами полностью перевести производство противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа, чтобы обеспечить более широкую защиту от штаммов вируса гриппа.

Молчалин отметил, что компания направила документы в Минздрав РФ на регистрацию четырехвалентной вакцины от гриппа. Информации о сроках регистрации пока нет.

«Информация о возможных сроках доступности на территории РФ четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа будет предоставлена после завершения процедуры государственной регистрации в установленном порядке, в связи с чем поставка этой вакцины в РФ в 2021 году не планируется», — резюмировал он.

Источник агентства на фармрынке рассказал, что сейчас по ускоренной схеме идут регистрации препаратов от коронавируса, поэтому препарат от гриппа получит лицензию лишь через какое-то время. Вряд ли это случится в 2021 году.

Производитель «Инфлювака» — компания «Абботт» — также сообщила агентству, что не планирует поставки вакцины в Россию в этому году.