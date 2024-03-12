Общество 12 марта 2024, 17:44 Иностранные участники «Лидеров России» получат гражданство РФ Путин: гражданство РФ решили получить 29 участников конкурса «Лидеры России» РИА «Новости»

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Российское гражданство решили получить 29 иностранцев, которые участвовали в конкурсе «Лидеры России». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с его победителями.

«Для конкурсантов предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение. Это граждане из 12 стран и государств дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария и СНГ», — уточнил он.

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Глава государства также обратил внимание, что на сегодняшний день все больше людей из-за границы проявляют интерес к России и выражают желание здесь работать.

Он отметил, что через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. По словам Путина, на сегодняшний день это самый большой кадровый форум не только в стране, но и во всем мире.