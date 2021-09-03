Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Согласно документу, обыкновенная туристическая виза, которая выдается иностранцу, может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев.

Многократную визу на шесть месяцев будут выдавать при наличии у иностранного гражданина подтверждения о приеме туристической организацией, сведения о которой есть в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

С 1 января этого года в России также начала действовать система выдачи универсальной единой электронной однократной визы для иностранцев. Ее можно оформить на сайте консульского департамента МИД или с помощью мобильного приложения.

Въездной документ такого типа подходит для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом иностранным гражданам не надо предоставлять приглашения, брони в отеле или другие документы, подтверждающие цель путешествия.