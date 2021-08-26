Иностранные строители испортили капремонт в доме в Москве за долги по зарплате

Иностранные строители испортили капитальный ремонт в шестом доме на Шоссейной улице в Печатниках. Так они отомстили начальству, которое отказалось платить деньги за их работу.

Начальник участка Карен Оганесян заявил, что никто никого на деньги не кидал. Он отметил, что после жалоб на компанию, которая выполняла работы по капремонту, обрушилась волна проверок. Подрядчиком заинтересовались в префектуре, фонде капитального ремонта, прокуратуре.

«Были претензии по качеству работ и от меня как от начальника, и от жителей, по ходу работы было видно. Им были показаны два других подъезда, в которых работают такие же ребята, два других человека, чтобы хотя бы качество подвели до второго-третьего подъезда. На что они промолчали, вечером вот эту выходку сделали и убежали», — отметил он.

Испортив стены в подъезде, строители сбежали и больше не появлялись на объекте. На иностранцев написали заявления и объявили беглецов в розыск: их действия расценили как вандализм.

«Заказчик работ, фонд капитального ремонта, насколько я знаю, подал в розыск. Им утром было сказано: либо вы исправите сами, урегулируете вопросы финансовые, соответственно, получите деньги, либо мы поставим других людей — у нас сроки поджимают. Нужно исправлять. И у них была такая обратная реакция», — уточнил Оганесян.