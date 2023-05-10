Общество 10 мая 2023, 09:04 Иностранные сервисы бронирования отелей начали принимать оплату российскими картами Иностранные сервисы бронирования отелей разрешили оплату российскими картами Unsplash

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Некоторые зарубежные сервисы по бронированию гостиниц и покупке авиабилетов вновь стали принимать оплату картами Mastercard и Visa, которые выпустили российские банки. Об этом сообщила газета «Известия».

Например, расплатиться российской карточкой в 2023 году можно на китайском ресурсе Trip.com. Представители сайта рассказали, что уже несколько месяцев находятся в сотрудничестве с компанией из России. Там уточнили, что принимают карты «Мир», Mastercard, Visa и UnionPay. Участники форума для путешественников на Trip.com подтвердили эту возможность.

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Также речь идет об эмиратском City.Travel и американском Expedia. Первый работает с любым российским «пластиком», а американская компания — с картой Visa. Росбанк и банк «Дом.РФ» заявили об успешном проведении платежей на сайтах City.Travel и Trip.com.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что прием выпущенных в России карт иностранными сервисами можно организовать при помощи платежных сервисов и кредитных организаций из РФ. Кроме того, это реально сделать через любой банк из дружественных государств, который сотрудничает с российской финансовой системой и имеет счет в Банке России.