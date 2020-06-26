Иностранные наблюдатели оценили ход голосования по Конституции в России
«Я могу сказать, что абсолютно удовлетворен тем, как все организовано, насколько четко все организовано. У всех граждан есть возможность проголосовать по вопросу поправок к Конституции», — отметил политик на спецбрифинге, организованном на площадке Общественной палаты. Его слова приводит РИА «Новости».
Гримольди указал, что абсолютно удовлетворен увиденным, а организация выборного процесса, по его словам, соответствует всем стандартам ОБСЕ.
«Кроме того, все очень хорошо организовано с точки зрения санитарно-гигиенических норм, потому что это двойное искусство — организовать голосование так, чтобы оно соответствовало всем демократическим стандартам в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — поделился впечатлениями депутат.
Он также сказал, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, мнение своих граждан российское руководство «ставит на первое место».
В свою очередь, наблюдатель из Латвии, сопредседатель партии «Действие» Евгений Король отметил, что голосование идет без нарушений. Но у него были и замечания: на одном из участков голосующим забыли померить температуру, что было, по его словам, «быстро исправлено».
Король оценил рифленые урны, сквозь которые не видно, и указал, что эту идею можно перенять. Также он похвалил дотошность председателя участка 1263, который сфотографировал бейджи российских наблюдателей, чтобы уточнить их полномочия у ЦИК. Также депутат впечатлился стажем главы избиркома участка 2586, который проверяет выборы с 1978 года.
В России с 25 июня началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию.