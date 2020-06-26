Иностранные наблюдатели оценили ход голосования по Конституции в России

Меры, которыми российские власти обеспечивают голосование по поправкам к Конституции РФ, достойны самой высокой оценки. Об этом заявил член палаты депутатов Италии от правой партии «Лига Севера» Паоло Гримольди.

«Я могу сказать, что абсолютно удовлетворен тем, как все организовано, насколько четко все организовано. У всех граждан есть возможность проголосовать по вопросу поправок к Конституции», — отметил политик на спецбрифинге, организованном на площадке Общественной палаты. Его слова приводит РИА «Новости».

Гримольди указал, что абсолютно удовлетворен увиденным, а организация выборного процесса, по его словам, соответствует всем стандартам ОБСЕ.

«Кроме того, все очень хорошо организовано с точки зрения санитарно-гигиенических норм, потому что это двойное искусство — организовать голосование так, чтобы оно соответствовало всем демократическим стандартам в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — поделился впечатлениями депутат.

Он также сказал, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, мнение своих граждан российское руководство «ставит на первое место».

В свою очередь, наблюдатель из Латвии, сопредседатель партии «Действие» Евгений Король отметил, что голосование идет без нарушений. Но у него были и замечания: на одном из участков голосующим забыли померить температуру, что было, по его словам, «быстро исправлено».

Король оценил рифленые урны, сквозь которые не видно, и указал, что эту идею можно перенять. Также он похвалил дотошность председателя участка 1263, который сфотографировал бейджи российских наблюдателей, чтобы уточнить их полномочия у ЦИК. Также депутат впечатлился стажем главы избиркома участка 2586, который проверяет выборы с 1978 года.

В России с 25 июня началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию.