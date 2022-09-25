Иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдуме в ДНР | 360°

Общество 25 сентября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдуме в ДНР Глава ДНР Пушилин: иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдуме РИА "Новости"

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме о вхождении региона в состав РФ. Он отметил, что это важно прежде всего для зарубежной общественности.

«По той информации, которая у меня есть, ими не зафиксировано никаких нарушений, все абсолютно легитимно, и это, конечно же, для нас понятно, но сейчас это становится понятно и для тех наблюдателей, которые присутствуют и все фиксируют. Порой они даже сами удивлены, насколько здесь все демократично происходит», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

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Пушилин добавил, что всего на референдум приехали 129 наблюдателей из разных стран, в том числе из Германии, ЮАР, Венесуэлы.

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Ранее сообщалось, что представители Италии и Германии оценили полную свободу доступа наблюдателей и отсутствие нарушений прав граждан.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ стартовало 23 сентября и продлится до 27 сентября.

По данным ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и в Московской области: для избирателей будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России.

Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

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