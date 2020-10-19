Иностранные компании пожаловались на частое изменение законов в России

Слишком частое изменение законодательства признали главной проблемой для бизнеса в России. Об этом сообщили иностранные компании, работающие на территории нашей страны.

Также бизнес не устраивает выборочное применение законов и несоответствие правовых документов реальным условиям жизни. Таким мнением поделились представители иностранных компаний в традиционном опросе EY, который проводился в августе–сентябре 2020 года, передает РБК.

Всего в опросе приняли участие 62 компании. Из них половина указали на частые изменения в законодательстве как на основную проблему в работе. 39% участников опроса заявили о высоких административных барьерах, а 34% — о несоответствии законов сложившимся условиям. Еще треть признались, что в России могут выборочно трактовать или применять правовые документы.

Также иностранные компании попросили привести примеры положительных и отрицательных изменений в законодательстве России. К первым отнесли разработку налогового режима для самозанятых, документов в сфере защиты капиталовложений, а также меры поддержки несырьевого экспорта. Среди негативных изменений были названы введение обязательной маркировки продукции, отсутствие единого подхода к налогам в нефтегазовой области и другие.

Ранее стало известно о повышении налогов для малого и крупного бизнеса в России. Президент Владимир Путин уже отвердил изменения.