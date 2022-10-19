Иностранные фильмы захотели вернуть в российский прокат | 360°

Общество 19 октября 2022, 09:12 Иностранные фильмы захотели вернуть в российский прокат Сенаторы выступили с идеей показывать иностранные фильмы без разрешения правообладателей kinopoisk

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Блокбастеры иностранного производства можно транслировать в России и без разрешения правообладателей. При этом им за это все равно заплатят. За инициативу экономического комитета Совета Федерации разрешить параллельный импорт в кинопрокате выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. Эту тему обсуждали в Совфеде 18 октября, сообщила «Парламентская газета».

По информации Минкульта, с начала года в России закрылись 679 кинозалов и 277 кинотеатров. Их кассовые сборы упали на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Отрасль пострадала после ухода из страны некоторых крупных кинопроизводителей, которые больше не предоставляют лицензии российским прокатным компаниям.

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Комитет Совфеда по экономической политике посчитал прекращение лицензирования иностранных фильмов в России злоупотреблением иностранных правообладателей своими правами. Зампред комитета Эдуард Исаков в ходе заседания сообщил, что в связи с этим сенаторы направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко идею о поддержке российской кинопрокатной отрасли.

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«Считаем важным разрешить прокат иностранных фильмов в России в отсутствие лицензионных договоров с правообладателями, без их согласия, но с выплатой им вознаграждения», — заявил Исаков.

О возможности введения параллельного импорта в кинопрокате Минкульт говорит осторожно.

«Это невероятно острый вопрос, который требует обдуманных решений», — сказал Дмитрий Давиденко.

По его словам, министерство ознакомилось с предложением сенаторов, оно будет обсуждаться с представителями отрасли. Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала идею параллельного импорта. Глава организации Алексей Воронков заявил, что такой шаг позволит выстраивать бизнес-связи в новых условиях.