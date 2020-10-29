Иностранные фармкомпании пожаловались на проблемы с поставками лекарств в Россию

По данным опроса, две трети компаний не могут вообще ввезти лекарства или сталкиваются с задержками по срокам. Все проблемы из-за сбоев в системе маркировки препаратов. Это влечет проволочки на таможне. Производители не могут поставить 40 миллионов упаковок 450 разных лекарств.

О сбоях в системе при отправке груза продавцам сообщили две трети членов AIPM. Дальнейшее движение лекарств и их рассылка по аптекам и больницам из-за этого блокируется.

Как сообщили РБК в российском офисе британской компании GSK, из-за сбоев в системе маркировки на таможне застряло более миллиона упаковок препаратов. Один из основных российских дистрибьюторов заявил, что не будет принимать маркированный товар, пока не получит сведения о его отгрузке из системы.

Ранее стало известно, что лечащиеся от COVID-19 амбулаторно россияне получат бесплатные препараты. Об этом на совещании с министрами 28 октября заявил президент России Владимир Путин.