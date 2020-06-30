Иностранные эксперты: в России зарождается новая форма демократии
Иностранные наблюдатели считают, что процесс голосования в России не подлежит критике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на председателя совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова.
По его словам, «международные эксперты говорят, что они наблюдают в России нарождение новой формы согласительной демократии».
«Россия демонстрирует всему миру новые подходы к вопросу участия населения в делах управления государством», — считает Борисов.