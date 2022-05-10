Иностранные бренды не просили исключить их из перечня параллельного импорта

Попавшие в российский перечень параллельного импорта иностранные бренды пока не обращались в Министерство промышленной торговли РФ с просьбой исключить их из списка. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Попавшие в этот список компании пока к нам не обращались. Мы готовы оперативно реагировать на их просьбы», — сообщил глава Минпромторга.

Мантуров уточнил, что иностранные компании, которые решат возобновить поставку своей продукции в Россию, будут постепенно исключаться из списка.

Ранее пресс-служба Минпромторга сообщала, что в список попали товары из всех промышленных отраслей. Россия сможет завозить продукцию из третьих стран, не обращая внимания на позицию правообладателя.

Маркетолог Игорь Качалов обратил внимание, что в списке преобладают в основном непродовольственные товары.