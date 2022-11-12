Общество 12 ноября 2022, 02:03 Иностранные автопроизводители понесли миллиардные убытки от ухода из России Эксперт Беспалов предрек автоконцернам «сложное возвращение» в Россию Unsplash

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Автомобильные компании уже потеряли около 4,5 миллиардов евро из-за решения уйти из России. Большая часть убытков связана с нереализованными инвестициями в рынок, сообщил «Известиям» эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

По его мнению, основная часть убытков ушедших с рынка России автоконцернов приходится на их нереализованные инвестиции и на потерю активов.

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«В предыдущие годы большинство автопроизводителей вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров на территории России. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток», — отметил он.

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К убыткам автоконцернов эксперт отнес и передачу российским партнерам своих производственных и складских площадей. С точки зрения потери рынка сбыта уход ряда автопроизводителей из России эксперт назвал «неприятным, но не смертельным».

При этом большинство иностранных автопроизводителей оставили себе возможность для возврата в нашу страну. Именно такие соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов своим партнерам заключали Renault, Nissan, Ford и Mazda, напомнил Беспалов.

Тем не менее ушедшим автоконцернам будет сложнее вернуться в Россию, после стабилизации ситуации на рынке.

«За это время, скорее всего, серьезно изменится структура авторынка и его регулирование. Поэтому снова начать работу в нашей стране автокомпаниям будет сложно», — резюмировал Владимир Беспалов.

Компании Honda и Mazda могут прекратить экспортировать в Россию автомобили и запчасти.Сейчас сборка автомобилей происходит во Владивостоке.