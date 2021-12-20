Иностранные молоко и говядину предложили запретить в России

Ввоз молока и говядины из других стран в Россию необходимо запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Луговой. При этом он отметил, что потребуется нарастить собственное производство.

«Мы предлагаем ставить более амбициозные цели и предлагаем в программе „Развитие агропромышленного комплекса“ сделать запись о том, что, начиная с 2025 года, Россия прекращает импорт молока и говядины», — привело слова депутата ИА Regnum.

Как пояснил Луговой, в течение ближайших трех лет страна нарастит собственное производство. Для этого будут использоваться не только бюджетные средства, но и деньги инвесторов. Депутат подчеркнул, что запасов молока и говядины должно быть столько, чтобы их хватало на рынке, а стоимость была небольшой.

Также Луковой оценил внешнеторговый баланс России. Он напомнил, что за 2020 год экспорт сельскохозяйственной продукции оценили в 29,5 миллиарда рублей. При этом импорт был на отметке 28 миллиардов рублей. Парламентарий отметил, что такие цифры, безусловно, являются достижением.