ИноСМИ обяжут создавать юрлица в России

Иностранные СМИ, которых признали иноагентами, обяжут создавать юридические лица в России. Об этом сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Иностранные СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства», — цитирует РИА «Новости» Климова.

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Он добавил, что сенаторы направляют в Госдуму соответствующие поправки и они могут быть рассмотрены и приняты до конца 2019 года.

Кроме того, Климов рассказал, что законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, которые признаны иноагентами, ко второму чтению будет дополнен еще одной нормой, передает «Интерфакс». Иноагентами смогут признавать и физических лиц. В данном случае речь идет о блогерах.

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Физическое лицо, которое признают иноагентом, должно будет зарегистрироваться в Минюсте и помечать распространяемую информацию. Нарушителей будут подвергать административной ответственности.

Согласно законопроекту, физлица могут попасть в число иноагентов, если они получают и распространяют материалы признанных иностранными агентами СМИ, а также участвуют в их создании, получая средства из-за рубежа.