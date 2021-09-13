Иномарки и гаджеты разыграют в викторине на Ямале

На Ямале с 17 по 19 декабря пройдет викторина «Уютный Ямал». Поучаствовать в ней смогут все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста. Достаточно прийти в один из центов проведения викторины с паспортом и ответить на восемь вопросов, написало ИА «Север-Пресс».

Победители получат ценные призы, среди которых автомобиль, квадроцикл, снегоход, телевизор и различные гаджеты: ноутбук, смартфон, смарт-часы. Адреса центров проведения можно посмотреть на сайте «Живем на Севере».

Для тех, у кого не будет возможности лично прийти на викторину, могут заполнить бланки в электронном виде. Достаточно будет перепроверить все пункты и дать согласие на обработку личных данных.

Узнать победителя можно будет 20 сентября на канале «МИГ ТВ», трансляция эфира — с 14:00 до 16:00. В разных муниципалитетах онлайн-трансляции будут проводиться в определенное время.