28 ноября 2022, 13:18
Иноагентов предложили лишать российского гражданства
Фонд защиты национального исторического наследия призвал лишать иноагентов гражданства
Иноагенты создают угрозу безопасности России, поэтому их следует лишать гражданства, отметили в Фонде защиты национального исторического наследия. Его учредитель Александр Карабанов рассказал Telegram-каналу Shot, что таких людей необходимо «загнать в жесткие рамки».
Журналисты издания ознакомились с письменным предложением фонда, а также пообщались с его учредителем. Карабанов подчеркнул, что финансируемые другими государствами люди пользуются всеми правами, при этом работают против России. По его мнению, такое положение создает социальную несправедливость в обществе, и ее нужно устранить.
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«Иностранных агентов максимально надо загнать в жесткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу», — рассказал Карабанов.
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Ранее Минюст включил в перечень иноагентов бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Политик решил не обжаловать это решение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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