Общество 28 ноября 2022, 13:18 Иноагентов предложили лишать российского гражданства Фонд защиты национального исторического наследия призвал лишать иноагентов гражданства РИА «Новости»

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Иноагенты создают угрозу безопасности России, поэтому их следует лишать гражданства, отметили в Фонде защиты национального исторического наследия. Его учредитель Александр Карабанов рассказал Telegram-каналу Shot, что таких людей необходимо «загнать в жесткие рамки».

Журналисты издания ознакомились с письменным предложением фонда, а также пообщались с его учредителем. Карабанов подчеркнул, что финансируемые другими государствами люди пользуются всеми правами, при этом работают против России. По его мнению, такое положение создает социальную несправедливость в обществе, и ее нужно устранить.

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«Иностранных агентов максимально надо загнать в жесткие рамки — для того чтобы они минимизировали свой преступный ущерб, который они причиняют государству и обществу», — рассказал Карабанов.

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Ранее Минюст включил в перечень иноагентов бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Политик решил не обжаловать это решение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.