Иноагентам захотели запретить преподавать в российских вузах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрел поправки к законопроекту об иностранном влиянии. Документ обобщил нормы законодательства об иноагентах. В частности, в нем говорится, что иноагентам нужно запретить преподавать в вузах.

Речь идет о муниципальных и государственных образовательных организациях, написал РБК. Поправки также вводят запрет на бюджетную поддержку для иностранных агентов.

Они не смогут получать от государства деньги на творческую деятельность, а также участвовать в качестве эксперта при проведении государственной экологической экспертизы. Кроме того, им нельзя будет эксплуатировать объекты «критической информационной инфраструктуры» и обеспечивать их безопасность.

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесли в Госдуму в конце апреля, в первом чтении. Закон приняли 7 июня. Комитет в общей сложности предложил к принятию 14 поправок.