Инновационный детский сад открыли в свердловском городе

Отмечается, что так называемые steam-лаборатории открыли сразу в девяти группах. Воспитанники смогут с их помощью решать логические головоломки, изучать окружающий мир и конструировать роботов. У воспитателей при работе с детьми появится возможность использовать мульти-студии и интерактивные доски.

«Для детей, опять же, с ограниченными возможностями здоровья, это и дети-инвалиды, и дети, которые имеют какие-то нарушения в физическом, психическом развитии, вот как раз для них вот это необходимо. Поэтому мы очень рады, что такая комната (сенсорная комната, единственная в городе — прим. ред.) у нас появилась», — призналась педагог-психолог Ольга Маркова.