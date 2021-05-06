Инновационные проекты регионов РФ представят на экспозиции ПМЭФ
На выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума дадут место российским регионам. Они представят свои инновационные проекты.
Стенд Ассоциации инновационных регионов России, объединяющей 17 наиболее сильных в этом плане субъектов РФ, будет содержать проекты за 2020–2021 годы. Об этом сообщила пресс-служба ПМЭФ.
Ленинградская область покажет крупнейшие проекты, ориентированные на экспорт, в области промышленности, рекреации и портовой сфере. На стенде «Большая Сибирь» свои лучшие проекты представят 10 регионов Сибирского федерального округа.
Калуга, которая отмечает в 2021 году 650-летие, привезет на ПМЭФ материалы об инновационном и инфраструктурном потенциале территории. С аналогичным стендом приедет на форум и Татарстан.
Новгородская область расскажет об успехе региональных предприятий — лидеров страны в химической, деревообрабатывающей, пищевой и других видах промышленности. А Тверская — о перспективном развитии по нескольким направлениям, в том числе по туристической направленности.
Площадка Рязанской области покажет гостеприимство региона, его научные, инновационные и промышленные достижения, достопримечательности, туристический и инвестиционный потенциал. Владимирская область представит первый в России частный город Доброград и свободную экономическую зону.
В павильоне Краснодарского края будет презентационно-деловая зона и ресторан кубанской кухни, где в том числе планируют проводить дегустации высококачественных вин местного производства.
ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Его партнером выступил Российский экологический оператор.