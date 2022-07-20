«Инновации сами по себе не рождаются»: в Москве обсудили развитие изобретательства

20 июля в Торгово-промышленной палате РФ состоялась дискуссия на тему «Изобретательство в России: что делать?».

На вечный и важный вопрос пытались ответить представители государственных и образовательных учреждений, менеджеры крупных компаний, руководители технопарков и сами изобретатели.

В ходе двухчасового диалога заинтересованные стороны обсудили, что движет сегодня новаторами, как повысить активность российского изобретательства и почему вовлеченность бизнеса в исследования и разработки играет важную роль.

«Крупные компании начинают заниматься выращиванием и поддержкой начинающих молодых инженеров», — отметил Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области. «Рационализаторское движение возобновляется, и это приятно».

Часть дискуссии посвятили разговору о качестве образования. Участники отметили, что результаты инженерной деятельности могут кардинально изменить мир и повлиять на конкурентоспособность продукции предприятий. А потому повышать уровень обучения необходимо.

«Мы считаем, что предпринимательство и инженерная деятельность неразделимы. Поэтому предпринимательская деятельность — часть учебного процесса», — рассказал ректор Заполярного государственного Университета им. Н. М. Федоровского Евгений Голубев. «Каждому студенту мы стараемся уделить внимание, оказать поддержку. В этом нам помогает и „Норникель“, способствуя развитию учебных программ».

Тему влияния бизнеса на изобретательство продолжили представители «Норникеля» и «Металлоинвеста». Директор Департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин ответил на вопросы о поддержке детского и взрослого изобретательства и рассказал об инновационных проектах компании.

Например, недавно компанией была представлена платформа для межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов — IN’HUB, которая обещает предоставить участникам хороший бизнес-старт.

«Это еще одна возможность удивиться самим и узнать что-то новое про российские технологии», — сказал Игорь Кустарин. «Может быть, мы еще кого-то не знаем, или кто-то придет с одним продуктом, а затем покажет нам свою новую сторону. Мы рассчитываем, что такие программы, как IMAKE и IN’HUB, принесут свои плоды в виде новых проектов, которые будут впоследствии масштабированы и внедрены в производство».

Свои мысли на круглом столе выразили и молодые изобретатели. Они поделились «творческими планами» и объяснили, чего ждут от государства и бизнеса.

«Важно найти контакты, чтобы тебе могли предоставить возможности по реализации твоей идеи», — признался финалист Конкурса изобретателей IMAKE-2021 Никита Карнаков. «Потому что без оборудования не создать ничего ценного, крутых прототипов и действующих промышленных устройств».

Основатель компании «Моторика», робототехник и инженер Илья Чех назвал три главных фактора, которые нужны для развития изобретательства: производственные мощности (компании могут предоставить ресурсы для создания прототипа), наличие спроса (компании могут выступить внутренними заказчиками технологий/продуктов), и наконец — психологический комфорт изобретателя (условия, при которых есть возможность посвятить все время проекту, не задумываясь о заработке).

Итоги дискуссии подвел главный редактор журнала Techinsider Александр Грек, выделив несколько ключевых выводов.

«Инновации сами по себе не рождаются. Для того, чтобы инновации были востребованы, должны развиваться предприятия. А у нас сейчас идеальные условия для развития предприятий. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим рост и изобретений, и промышленности, и благосостояния изобретателей».