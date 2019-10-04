Инновации Подмосковья в капремонте домов признали лучшими в России
Участники мероприятия обсудили реализацию проекта «Жилье и городская среда», стратегию развития ЖКХ и реализацию региональных программ капремонта.
От Подмосковья на сессии присутствовали Алексей Пятанов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, и Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта.
В капитальный ремонт входит обновление фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов. Также во время капремонта устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняют устаревшее лифтовое оборудование.
Особое внимание уделяют мероприятиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области.
Программа капремонта Подмосковья — самая большая в стране. В нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. А всего за несколько лет за счет средств, собранных Фондом капитального ремонта Московской области, выполнено почти треть программы, что составляет более 10,7 тысячи многоквартирных домов. Московская область имеет большой опыт в реализации программы капитального ремонта, а ее передовые практики проведения работ уже успешно используются во многих регионах России.