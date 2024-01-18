Общество 18 января 2024, 10:41 Инновации для экологии, экономики и жизни: День цифровизации прошел на выставке «Россия» Автор фото: Ольга Лобачева

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На выставке-форуме «Россия» 17 января прошел День цифровизации, организованный Минцифры. Программа мероприятия была разделена на несколько блоков: деловая часть, образовательный трек, тематические выставки и концерт.

Днем посетители могли узнать все о достижениях российских ИТ-компаний, поучаствовать в дискуссиях и посетить мастер-классы. А вечером вживую увидеть популярных артистов и блогеров.

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Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что цифровая трансформация является одной из национальных целей развития страны до 2030 года.

Автор фото: Ольга Лобачева

«В прошлом году в онлайн перевели 100% из всех запланированных сервисов социально значимых услуг», – заявил Чернышенко. «Затраты на ИТ увеличились минимум в два раза и составили уже 540 млрд рублей. Это огромные инвестиции в индустрию, и индустрия за это нам благодарна. До 2030 года будет поддержано не менее 1 тысячи ИТ-стартапов, создано порядка 2 тысяч решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тысяч специалистов в сфере ИТ».

Кроме деловой программы на своих стендах регионы и ведомства представили передовые цифровые решения, а эксперты отвечали на вопросы гостей.

В павильоне «Природоград» Алла Малевицкая, начальник управления развития автоматизации энергетики, промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики «Норникеля» рассказала о комплексе предиктивного мониторинга эмиссий, который не имеет аналогов в России и предлагает будущим заказчикам не только онлайн-мониторинг выбросов, но и их анализ, передачу данных в государственный реестр и даже прогноз.

Автор фото: Ольга Лобачева

«Мы показываем уже боевую систему, которую к апрелю представим рынку. Продукт сейчас направлен на экологические аспекты, но имеет высокий потенциал. У нас есть много запросов по расширению его функций. Уверена, он скоро будет востребован и производственными подразделениями», – подчеркнула Алла Малевицкая.

С разработкой «Норникеля» ознакомился Константин Цыганов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ. Он заявил, что мониторинг выбросов опасных загрязняющих веществ – важное направление для государства.

Автор фото: Ольга Лобачева

«Установить один датчик на трубу стоит достаточно дорого, цена измеряется десятками миллионов рублей. Специалисты «Норникеля» предложили альтернативную модель предиктивной аналитики – то есть моделирование аналитики на основе данных системы управления технологическим процессом. Модель дает возможность математически вычислить количество выбрасываемых веществ, исходя из того, какое количество продукции вы производите, и учитывая весь технологический процесс», – добавил Цыганов.

Кольская ГМК презентовала на стенде Мурманской области три IT-решения: систему видеоналитики «Рудопоток», тепловизионный комплекс «Антинаезд» и программно-аппаратный комплекс наземного робототехнического визуального анализа и сканирования («Робособака»).

Автор фото: Ольга Лобачева

Главный менеджер департамента инноваций и цифровых технологий Кольской ГМК Антон Гаврилов объяснил: «Рудопоток» – это уникальное решение, потому что оно полностью реализовано силами компании, различных её департаментов и дивизионов. Комплекс включает в себя машинное зрение, машинное обучение и позволяет контролировать состав руды и все отклонения при транспортировке».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев высоко оценил каскад прототипов «Рудопоток». А затем пообещал, что Минцифры продолжит поддерживать бизнес и специалистов, определяя приоритеты на следующие периоды.