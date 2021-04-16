ИНН за один день стали делать в ФНС России

В России ускорили поставку физического лица на учет в налоговом органе. Теперь ИНН можно получит всего за один день через электронный сервис на сайте ФНС.

Воспользоваться ускоренным порядком можно через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации», сообщили в ФНС России.

«Приглашение посетить налоговый орган для получения свидетельства пользователю сервиса направляется уже на следующий день после отправки электронного заявления», — сообщили в ведомстве.

Проверив состояние обработки заявления, по мере его готовности необходимо прийти в выбранную инспекцию и получить свидетельство в бумажном виде.

При личном обращении в налоговую инспекцию за ИНН свидетельство выдадут в течение пяти дней.

Ранее в СМИ сообщили, что в России хотят заменить бумажные документы на электронные. Все данные будут храниться в приложении «Госдоки». Все документы можно будет предъявлять в электронном виде. Сервис могут запустить уже в этом году, а через несколько лет в нем будут храниться около 30 официальных бумаг.