Инкубационный период коронавируса оказался больше двух недель

Врачи говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Но оказывается, симптомы заболевания могут появиться и спустя три недели.

«Если сейчас пойдут какие-то послабления самому себе, когда ты находишься на карантине, и люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит это пойдет дальше. И опять надо будет вводить жесткие меры», — заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в эфире канала «Россия 1».

Он добавил, что сейчас в больницах стало больше людей с тяжелой формой пневмонии, чем было раньше. Медик призвал всех соблюдать введенные меры и переждать период пандемии, чтобы потом всем вместе выйти из самоизоляции и вернуться к привычной жизни.

«Пока меньше пациентов не становится. Я надеюсь, что конец еще очень далеко, а вот окончание эпидемии когда-то должно произойти. И мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — заключил Петриков.

За прошедшие сутки российские специалисты подтвердили коронавирус у 7933 человек. Общее число инфицированных достигло отметки в 114 431 пациента. Полностью побороли COVID-19 и вернулись домой 13 220 человек. Не смогли справиться с вирусом 1169 человек.