СМИ: российские птицеводы столкнулись с дефицитом инкубационных яиц

В России поднялись цены на инкубационное яйцо. Из-за этого и возникшего дефицита предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, могут сократить производство. В ближайшие несколько лет избавиться от проблемы помогло бы субсидирование.

Вопрос обсудили на совещании в Минсельхоза, сообщила газета «Коммерсант». Участие в нем приняли крупнейшие производители мяса птицы. Речь шла о птицефабриках без собственных репродукторов — им приходится закупать инкубационные яйца из-за рубежа.

В сентябре 2020 года яйца стоили порядка 16-17 рублей за штуку. Сейчас в России они дороже 30 рублей. Для некоторых птицефабрик новые цены оказались слишком высокими. Усугубил ситуацию рост цен на корма и аминокислоту лизин.

По данным Росптицесоюза, в январе 2021 года мясо птицы предприятия стали выпускать на 6,4% меньше. Зависимые от импорта ресурсы подорожали, а из-за вспышек птичьего гриппа в европейских странах нарушились графики поставок племенной продукции. Повлиял и резко возросший спрос на яйца в Китае, где бройлерное производство восстанавливается быстрыми темпами.

Субсидирование производства инкубационных яиц в России стоит пересмотреть, считают источники. И в ближайшие два-три года проблема будет решена. Участники рынка заметили, что рынок можно стабилизировать и благодаря субсидиям на само мясо птицы. Так у компаний появится стимул «наращивать объемы и повышать эффективность».

Сейчас, по словам специалистов, также необходимо восстановить импорт инкубационных яиц из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.